旅美球星林子偉趁休季期間回饋基層，來到新竹成德中學開課棒球營，他表示在旅美期間摸索出適合東方人的打擊技巧，在棒球營教給小學員如何運用「上手」出力，並傳授他所領悟的「以柔克剛」。

林子偉在國泰金控主辦的「林子偉棒球精進計畫」中，教導新竹成德中學的球員們，「右打者的上手(握棒時在上方的手)是右手、左打者的上手是左手，我教學弟擊到球的過程中，手如何用力才更有力量，如何用上手力量是關鍵。」林子偉說雖然下半身帶動上半身的力量也很重要，不過希望先讓他們了解上手的運用。

林子偉說，東方人與西方人從小的訓練方式本就不同，再加上體型差異，西方人多是硬推將球擊強，不過東方人無法用相同方法達到一樣的效果，因此他領悟到「以柔克剛」的方式。

「我們適合以柔克剛而不是硬推，類似甩棒，用棒頭找球的感覺。靠上手的柔軟度，有技巧性的打擊，對東方人較有利。」林子偉整合出一套適合自己的打擊方式，在擊球瞬間達到同樣具破壞力的揮擊，才有辦法在打擊火力猛烈的大聯盟繼續生存。

(中時 )