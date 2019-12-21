竇靖童3年前出道發片。（圖／中時資料照片）

22歲竇靖童是天后王菲與竇唯所生之女，年紀輕輕的竇靖童從小就遺傳了媽媽的唱歌才華，3年前出道發片，外表打扮中性的她過去常被拍和水原希子等人有閨密情，和周迅的忘年友情更是被熱議。最近港媒拍到竇靖與一名手臂刺了紋身的大隻男逛街約會，令人好奇是否有新戀情。

竇靖童過去數度被拍到和周迅等人聚餐約會，又因王菲和周迅兩女搶一男爭奪李亞鵬的情史，更使竇靖童和周迅的友情受到矚目，兩人相差22歲卻相當合得來，竇靖童也曾回應特別喜歡跟長輩交朋友，能從對方身上學到更多做人做事的道理。

據《東網》報導，最近在中環街頭捕獲竇靖童，當天她戴著螢光綠毛帽、招牌中性打扮，身邊出現一位略為壯碩的紋身男，兩人有說有笑，等電梯時男方還站在前方替竇靖童開道，之後再一起去餐廳叫外賣，最後由紋身男提著食物，雙雙回到一棟大廈，但竇靖童方面暫時沒回應兩人關係。

(中時電子報)