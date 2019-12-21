中職富邦悍將副領隊陳昭如表示，王建民的合約還在洽談中，王建民每年有固定時間需要返回美國，目前雙方合約方向應該比照先前方式。

富邦悍將隊教練團大改組後，顧問郭泰源、副領隊陳金鋒的合約還在洽談中，教練團只確定是投捕教練古久保健二，其他尚未確定，應由洪一中總教練負責找到團隊，富邦悍將預計明年1月13日開訓。

原本王建民以客座投手教練協助富邦悍將隊訓練，合約從去年10月秋訓簽到今年底，明年王建民會以客座或是正式教練簽約？陳昭如表示，王建民的合約還在溝通中，因他每年會有幾個月回去美國。

陳昭如說，王建民名義是客座，其實他已是「full-time」全職教練，春訓、秋訓與開季前幾個月王建民都在台灣協助訓練，只是他有幾個月在美國用遠距方式與台灣教練合作。

所以未來還是維持一樣的合作模式，過去他在美國時，二軍教練也會提供投手群的練習、出賽的錄影，提供王建民參考，透過發達的通訊方式，王建民會給予投手群意見。

(中時 )