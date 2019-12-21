因應遠東航空無預警停飛，及民眾春節返鄉需求，民航局今日表示，已協調華信及立榮航空公司增開加班機或放大機型，針對需求較高的金門及澎湖航線規畫第二波加班機，其中金門航線提供1萬3,164個座位數，澎湖航線提供1萬2,672個座位數，總計提供2萬5,836個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

民航局表示，第二波加班機將在明（23）日下午6時至8時統一開放訂位。同時，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議原先訂購遠東航空機票或尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

明年春節離島管制航線澎湖、金門、馬祖已在11月26日至28日起開放正班機及第一波加班機訂位，澎湖、金馬、馬祖計提供3,186架次、25萬7,740個座位數。航空公司已依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，總計提供2萬5,836個座位數。民航局提醒，旅客應注意開票期限訂票後三日內完成開票，例如12月23日訂票者，應在12月25日前完成開票，以確保自身權益。

民航局說，這次春節假期，在尖峰時段明（109）年1月22日至27日台灣出發往離島方向，以及明（109）年1月27日至2月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」，及「逾期作廢」使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用。退票期限規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

民航局提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10％的退票費用。

春節期間尖峰日期及時段航班需求大，不過，民航局說，離峰時段及方向的航班多仍有空位，建議民眾在無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

(工商 )