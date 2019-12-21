日前黃子佼上《瘋神無雙》挑戰「無台詞演出」單元，他信心滿滿地說31年前「綜藝萬花筒」就在同一個地方(華視一棚)錄製過無數短劇，短劇演出對他來說毫不陌生，至於會答應上節目，他說並不是來打歌或新戲上檔，純粹就是來玩的，還不忘笑著跟其他藝人嗆聲說：「光是聽到我這個初衷，應該就值得發抖了吧！」

黃子佼(右一)舊地重溫，挑戰無台詞演出。(衛視中文台提供)

許效舜一現身，很有警覺性的黃子佼收斂神色認真以對，果然許效舜拿出說是黃子佼親自創作的藝術作品，但打開一看很明顯就是「小雞雞」圖，機靈的黃子佼將圖180度旋轉，融入角色冠冕堂皇地說：「因為拍片的過程對於演員的表現受不了，很想比中指又不好意思，故意畫一座山表達自己對於電影藝術的不滿。」順勢笑笑地對著許效舜比了中指的手勢說：「就是這個意思。」讓許效舜趕緊把他手往下搬。

黃子佼(前左二)跟許效舜(前左一)有著好交情。(衛視中文台提供)

許效舜話鋒一轉，立刻質疑黃子佼的藝術作品、公仔展覽都是在做洗錢的犯罪行為，連黃子佼明年的婚禮都是一場騙局，此話一出黃子佼立刻高聲大喊太離譜，解釋說都已經公開了不能騙人，自己連訂金都付了，接著就對著許效舜說：「你要來嗎？我發帖子給你。」讓許效舜當下馬上脫離劇情回說：「我早已經收到你的邀約了。」讓黃子佼一聽開心地說：「歡迎！」

(中時 )