中視、三立再度聯手播出除夕特別節目《超級華人風雲大賞》，於中視、三立都會台、台灣台除夕當晚8到12點播出，今年有近70位藝人共同參與，是史上最強除夕節目主持陣容，21日舉辦記者會，白冰冰、陽帆、吳宗憲、許孟哲、孫協志、王仁甫、曾國城、于美人、許效舜、澎恰恰、陳漢典、納豆、黃鴻升、苗可麗、五熊、黃西田、蔡昌憲、宇宙等人歡喜開錄。

綜藝大咖齊聚一堂，白冰冰表示：「我們這些人一年才難得聚集一次，這麼大陣仗不是天天有的，中視跟三立可以合作，不分顏色很開心。」陽帆在一旁笑說：「真的很開心今年能加入，可以陪觀眾一起過除夕。」今年大家副業收穫滿滿，包出多少紅包，吳宗憲大笑，「我們鼠年包紅包要膽小如鼠，請跟城哥（曾國城）看齊。天生我材必有用，希望今年可以過好年，也希望新一任基隆市市長可以順利當選，我們請發言人為大家發言。」吳宗憲看向喊話參選基隆市長的許效舜，隨即又把目光轉向擔任親民黨競選總部發言人的于美人，相當幽默。

吳宗憲（右）、曾國城送員工紅包不手軟。（粘耿豪攝）

曾國城則自謙今年拌麵生意沒有去年好，但包出近百萬紅包給員工，還打算送全公司20多位員工到國外旅遊，費用公司買單，相當大手筆。吳宗憲聽完在一旁直喊，「最討厭跟風，看人家麵賣的好，就一窩蜂過去，對了，歡迎大家買Sandy的小情人麵。」話語一出所有人笑翻，他笑稱今年副業大賺年收30億，光尾牙獎金就準備2000萬以上，談到台中跨年回歸歌手身分，他笑說：「這一趟跨年有人恐嚇我，沒去不得了，那個人就是鹿希派，他當天也會一起表演。」

12月初剛與趙孟姿登記結婚的許孟哲看起來喜氣洋洋，他笑說今年會陪愛妻回娘家，但3月7日在高雄巨蛋有演唱會，所以還要另做安排，談到生子計畫，他笑著回應，「明年到年中都有演唱會工作，生小孩順其自然吧。」而于美人曾在第52屆廣播金鐘獎跟警廣主持人「阿國」洪宗適合作，對方近日涉毒遭逮，她表示：「看到很意外，對他印象非常認真，他的稿子都背起來，只有主持金鐘獎，沒有私交。」

《超級華人風雲大賞》陣容盛大。（粘耿豪攝）

今年《超級華人風雲大賞》熱鬧非凡，評審團由陽帆、孫協志、王仁甫、許孟哲、唐從聖、詹雅雯、NONO等擔任，兩台招牌節目《飢餓遊戲》與《綜藝玩很大》首次聯合攜手，進行鬥藝、鬥智、鬥耐力的超凡競賽。龍隊由吳宗憲、曾國城領隊，虎隊則由白冰冰、于美人領隊澎恰恰、許效舜、苗可麗、黃西田、蔡昌憲、菜子、唐豐、香蕉、柯大堡、楊小黎及台八《炮仔聲》演員陳小菁、江宏恩、王宇婕、陳宇風、李燕、劉曉憶、黃少祺、陳子玄等，另外還有歌手家家、閻奕格、妹妹Shine、方季惟演唱。

(中時 )