喜歡極地冒險的台東眼科醫師朱建銘，10年來走訪南、北兩極已經16趟，今年更完成「南極點」之旅，讓青天白日國旗飄揚在「地球的最底部」，他說，那一刻真的很感動。

朱建銘今年12月2日，花了15天的時間抵達與台東直線距離7000多公里外的南極地，舉起國旗，興奮地說：「我做到了」。

朱建銘說，每年到南極的觀光客約3萬人，能到南極點的只有6、70人，其中台灣人屈指可數，他透過旅行社安排，等了2年多，終於如 願在地球的最底部舉起國旗。

他說，南極點是一個沒有領土主權的地方，所謂的「先占先贏」，目前有12個國家在這裡設置研究站，升起國旗。

朱建銘表示，要到南極點除了要氣候允許外，還要預防高山症。從開普敦搭飛機到南極，再換飛機到南極的狼牙跑道，改搭噴射機到南極點，當地海拔約2800公尺，飛機高度約4000公尺，沒有艙壓，容易出現高山症。

朱建銘從2008年開始就展開極地之旅，南極去過6趟，北極去過10趟，用相機記錄了許多北極熊、企鵝、海鸚鵡等珍貴生態，除了12月的南極點以外，今年還去了趟北極，1年來回地球的南北端，稱得上是台東第1人。

(中時 )