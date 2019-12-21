國民黨平地原住民立委廖國棟競選連任，展現高人氣。（莊哲權攝）

2020年平地原住民立委共10人參選搶3席，競爭非常激烈，主要票倉台東，可謂兵家必爭之地，競選連任的國民黨候選人廖國棟及民進黨候選人陳瑩，今天都在台東市舉行造勢活動，藍綠陣營在相隔約500公尺的競選總部互別苗頭，全力搶票。

台東縣有3分之1為原住民，是平地及山地原住民的大票倉，現任國民黨立委廖國棟，及現任民進黨立委陳瑩昨天不約而同舉行競選總部成立大會，雙方陣營差距僅約500公尺，互相較勁的意味濃厚。

角逐5連霸的廖國棟展現高人氣，除了近千名支持群眾以外，縣長饒慶鈴、台東縣黨部主委吳秀華及多位縣議員、鄉長、里長等均到場力挺，廖國棟除了陳述立委期間的政績以外，並推出8大政見，要讓原鄉與都會的原住民權益都能受到應有保障。

他說，這次平地原住民立委參選人數高達10人，選票瓜分情況極為嚴重，拜託族人絕對要支持台東本土、深根在地的廖國棟。

而同樣競選連任的陳瑩，則有原住民立委夷將．拔路兒站台，會中還安排曾受她幫助的台非混血兒林忠正、寧埔國小足球隊、巴拉雅拜龍舟隊等人上台推薦，陳瑩最後也在卑南鄉長許文獻帶領的弓箭隊簇擁下，上台拉弓射箭，象徵蓄勢待發。

陳瑩說，她在立委任內爭取到全國55歲以上原住民免費裝假牙，及豐年祭返鄉專車，讓花東地區原住民非常有感，雖然這次的選戰非常激烈，有信心保住第3名。

(中時 )