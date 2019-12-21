國民黨副總統候選人張善政今日表示，他和國民黨總統候選人韓國瑜當選後，會將公有土地適度活化蓋更多社會住宅，改善如今許多民眾面臨的高房價高房租困境。

張善政今日出席台灣菁英暨庶民百業座談會，回答與會者提問時表示，相較新加坡有八成住宅是社會住宅，我們的社會住宅比率偏低。中華民國都會區房價貴是因為土地取得成本高，同樣一棟房子蓋在台北值錢地段和蓋在郊區售價差很多，但房子本身造價、材料、人工成本是相同的，就差在土地成本，所以要讓年輕人能住得起房要針對土地成本下手，可以運用政府手上持有的地。

張善政舉例，如今因為少子化許多校舍閒置，軍隊員額降低後也空出大量營舍，因此他和韓國瑜當選後會修改都市計畫法，把這些土地拿來蓋社會住宅。這些房子蓋出後不會放到公開市場，而是設定條件，規範怎樣的人可以優先買或租，例如剛結婚剛生小孩者，未來等到他們想換屋時 仍不能拿到公開市場轉賣，只能轉賣給符合設定條件的人。

針對低薪問題張善政表示經濟不好薪水不可能高，所以必須從產業競爭力下手，例如鼓勵投入數位產業，改變低薪非一朝一夕，必須慢慢改善經濟與提高產業競爭力。而對於企業賺錢不加薪的疑慮，張善政表示政府有企業交稅資料，當然知道獲利前十名前百名的企業是哪些家，也可以從這些企業員工的所得稅知道他們的收入情況，因此可以對比高獲利企業和其員工收入，看是否也偏高，如果不是就找這些企業負責人來喝咖啡，並把這些資料公布，員工看到企業大賺薪水卻不高都會跑了，如此將可造成良性競爭。對於不賺錢的企業，如果仍對員工好，政府可以給予研發補助，所以同時採胡蘿蔔與棒子方式。

(中時 )