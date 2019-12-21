阿達活海產桂花蟹腳，蛋香鮮味相互照映，令人一口接一口。(新北市農業局提供／張睿廷新北傳真)

萬里蟹大豐收捕蟹船主許德成邀請大家來龜吼野柳富基吃螃蟹！(新北市農業局提供／張睿廷新北傳真)

冬季到來，萬里蟹也隨著東北季風大量出來了，新北市政府特別拍攝影片，帶大家從主廚視角介紹美味萬里蟹料理，以不同視角認識新北最美味的漁產品牌「萬里蟹」。

捕蟹船主吳兩成表示，隨著上週強烈冷氣團到來，萬里蟹大量集中在西北漁場，每個捕蟹船主出海都大豐收，冬天的肥蟹品質及產量都好的沒話說，漁船主都笑著回港卸貨又再度出海！希望民眾能夠趁這一波耶誕跨年到週末的好天氣，來趟北海岸遊玩品蟹，像富基魚市、龜吼漁市及萬里、野柳當地餐廳都能買到吃到這批肥美的冬蟹，或是買回家進補，請大家把握萬里蟹大出的時候，到捕蟹產地品嚐最美味的萬里蟹！

平時去餐廳通常只能看到螃蟹料理完美美上桌的畫面，這次新北市府拍攝的影片特別以料理人的視角帶大家來到主廚神聖的廚房，解析萬里蟹佳餚的特色料理過程，4部影片包括野柳老店柏榕海鮮張汝維「萬里蟹米粉湯」、富基阿達活海產店的主廚鍾權俊「一蟹三吃」、新板特區望月樓（粵菜）主廚蘇權暉「一蟹知秋」，最後則是今年新加入餐廳，深澳漁港深情海岸主廚張家弘「香煎萬里蟹」，影片以不同角度面重新詮釋萬里蟹，令人耳目一新。

萬里蟹官網https://wanlicrab.tw/index.php

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龜吼海鮮一條街餐廳一覽：https://wanlicrab.tw/features/gold-coast-crab-restaurants/itemlist/category/42-turtle-roar

「主廚視角：風味萬里蟹」百變萬里蟹˙蘇權暉

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「主廚視角：風味萬里蟹」爸爸教我的古早味．張汝維

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「主廚視角：風味萬里蟹」海港人ㄟ口味．鍾權俊

https://www.facebook.com/WanliCrab/videos/442157980013440/

「主廚視角：風味萬里蟹」私房漁家味．張家弘

https://www.facebook.com/WanliCrab/videos/900034500394205/

(中時 )