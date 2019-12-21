蔡英文總統（中）、桃園市長鄭文燦（左三）及地方人士，一起幫參選桃園市第四選區立委的鄭寶清（右三）拉抬聲勢。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統授旗給參選桃園市第四選區立委的鄭寶清。（甘嘉雯攝）

桃園市第四選區立委候選人鄭寶清21日競選總部成立，蔡英文總統傍晚來到競選總部，授戰旗並且為鄭寶清站台，蔡英文表示，桃園區每個選區都要過關，鄭寶清過關，國會一定會過半，將他送進立法院，國會過半一定是關鍵中的關鍵，桃園市有無敵的鄭文燦，中央有蔡英文，黃金鐵三角一定會贏。

蔡英文說，難題到鄭寶清手上都會解決，捷運綜線、今年開始動工的捷運綠線，鄭寶清都有功勞，到台北、新北都可以打造一日生活圈，這些建設攸關北北桃生活圈，鄭寶清與鄭文燦一起攜手合作，只要對桃園好，他說到做到。

蔡英文舉例，像是國道2號下面原是土提，現在綠化，也有可以給老人小孩利用，很多路不通、燈不亮、水溝不清，到鄭寶清手上，問題就會解決，桃園已經到發展的關建，桃園未來充滿機會，一定要再下個階段帶領桃園往前走。

另外，台商回台投資7000億，桃園有1／4，社會住宅會有1萬2000戶，桃園會是最重要發展基地，人才往桃園集中，桃園福利最後，產業才會發展，桃園欣欣向榮。

鄭文燦表示，立委若認真爭取3000億，給國家進步，桃園有很大不一樣，若不是他當市長，會有鐵路地下化，機場捷運會通嗎？軌道建設會定案嗎？鄭寶清若沒當立委，這些都還會躺在行政部門，支持建設桃園的鐵三角。

台北有捷運，當初桃園有沒有可能有？桃園市從呂秀蓮經過朱立倫、吳志揚，都原地踏步，機場捷運通不通車，如今每天運量7萬5000人，今晚五月天要唱到跨年，綠線從規畫到動工走很久，以前有人選立委也提出與捷運有關，但真正動工就是在他的任內，這屆不做以後會後悔，下屆會通車。

「總統選小英，立委選寶清」鄭文燦歡迎高雄市長韓國瑜來桃園，不會卡韓也不會黑韓，「不論白白胖胖，還是黑黑瘦瘦，會做事就是好市長」，選總統事要選一個國家進步的總統，可以代表台灣保護台灣建設台灣的總統。

(中時 )