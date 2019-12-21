美式賣場好市多近期最熱賣的一件商品，非「半熟麵包」莫屬了，據了解，全台好市多總是開店沒多久即銷售一空，儘管隨著熱潮過去，越來越多人買到，但還是有不少民眾嘆實在太難買到。不過，買到半熟麵包的民眾可別高興太早，網友曝有件事情一定要做好，不然恐浪費了。

原PO在臉書好市多社團社團上分享，他在好市多購入的熱門商品「日本半熟麵包」，不過卻發現買一個禮拜而已，在保存期限內，就已經發霉了！他表示「上面寫說常溫不用冰，開封後才需要冷藏，保存期限上面寫到元月份，但這一小包還沒有開已經發霉了」。原PO接著補充，可能是在日本時，那裡的氣候允許民眾買回去時不用冰，但是台灣天氣不適用，因此她提醒同樣有購買的網友，「買到半熟麵包後記得還是要冷藏。」

有網友對此指出，是原PO可能誤會了。表示「保存期限是最佳償味期，不代表在那期限之前不會發霉。」其他人也分享，通常買回去沒馬上吃，都會先冷藏，如果知道要先放一陣時間，會「先冷凍，再拿出來用烤的。」

不過也有網友認為，原PO沒有錯，只是台灣氣候太「潮濕」了。濕氣加上中部以南的溫度是屬於濕熱，很容易讓食物發霉，不只是半熟麵包而已，而是「台灣的環境，麵包完全不適合常溫保存」。

另外，網友提醒，如果選擇要把半熟麵包放冷凍的朋友，要小心冷凍完，有可能會「縮水」！所以盡量還是放「冷藏」是最好的辦法，也呼籲所有民眾在蜂搶半熟麵包之餘，要懂得如何保存，以免辛苦搶到的商品一下就壞了！

(中時電子報)