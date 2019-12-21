小嫻21日出席聯名設計友善自我系列運動內衣上市發表會，她近日剛舉辦完「女神卡卡的演唱會」，笑稱因為那場演唱會，她興起為圈內藝人朋友圓夢的念頭，現在正在積極了解演唱會各個製作流程，明年邁入40歲的她自信表示：「我很喜歡自己目前的狀態，以前邁入25歲後很害怕變成老妹，現在有太多優秀的姊姊們走在前頭，我一點都不擔心，反而非常期待。」

小嫻原先63公斤，以健康方式降至目前56公斤、體脂24，她透露找了一個很棒的營養師，配合日常的高強度舞蹈運動以及健身，現在她很喜歡自己目前的狀態，她有感而發，「女生要學會獨立自主，不可以成為誰的支配品，要好好愛自己。」說著這一席話的她在燈光下看起來閃閃發光。

小嫻喜歡自己目前的狀態。（Mollifx瑪莉菲絲提供）

小嫻強調每個人都要找到適合自己的調養方法，她曾經不吃澱粉，但體重反而往上漲，後來詢問營養師才知道癥結點出在哪裡，所以做了調整，目前體重維持穩定數字，身體線條也練出新高度，人魚線相當吸睛。

(中時 )