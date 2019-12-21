2020年的投資局，是股多於債？那又該挑新興市場股票或美股？瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席經濟學家唐納文（Paul Donovan）剛在他個人的BLOG貼出本周新文，告訴投資人他思考中的”2020”市場觀察最大重點，不在於哪個股市、也不是哪類固定收益，而是「央行總裁從『經濟學家』都換成『律師』了，我看2020也要想的不一樣！」

唐納文所指的央行總裁，一是美國聯準會主席鮑威爾，一是歐洲央行總裁拉加德，兩人在今（2019）年接任世界兩大中央銀行的領導職務。兩人的都是律師出身，不是經濟學家。

「這….有關係嗎？」，唐納文說的很肯定，「是的，有關係！」

唐納文指出，因為市場上的分析師、投資人懂的是「經濟學家帶領與管理的中央銀行」，金融市場也習慣於把焦點於在央行總制所制定的政策和規則，它無關乎利率訂在哪裡，而是關乎政策制定的思維邏輯。他舉例，1980年美國聯準會出現的「沃爾克衝擊」，背後的思維需要當時的聯準會主席沃爾克的學術領導才能，2008年金融海嘯時期，投資人出手買債券，想的是聯準會主席伯南克的貨幣分析。

如今，律師經營起中央銀行，唐納文認為，第一是會改變「重點」。他指出，律師通常擅長監管（regulation）。監管才是最為重要。經濟學家央行總裁們一旦制定了政策規則（rule）），任何聰明人都能每個月作出因應的決策；但是，不是經濟學家背景的領導人，可能會難以自己制定出聰明的政策規則。

過往熟悉依循政策規則來決定行的投資人，唐納文說，大家現在比較像在河裡漂浮，抓不到可以支撐的樹枝，心裡祈禱誰快出來領導制定規則吧。

在一個完美的世界中，經濟學家會理所當然地做到一切。在達到烏托邦之前，唐納文認為，律師經管中央銀行不一定是一件壞事，只是，對市場而言，「這是另一回事，這很重要！。」

(工商 )