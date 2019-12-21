聖誕佳節倒數來臨，陳勢安、方泂鑌、張懷顥、田亞霍及李佳薇等人，21日受邀在台北信義區舉辦的「聖誕好事集」公益音樂會演出，為「小胖威利病友關懷協會」獻聲送愛，並和粉絲提前過節！今現場擠爆上千民眾，氣氛熱絡，擔任公益大使的陳勢安感性說：「社會還是有愛的，病友們帶著接收愛的心情就好，所有社會大眾都會為你們付出關懷。」

陳勢安一連獻唱〈舒服〉等三首歌，祝福大家聖誕節「舒服」，他說：「因為今年聖誕節的天氣好像不錯，涼涼的天氣，很舒服。」年底尾牙、跨年及商演活動接到手軟的他，昨剛從馬尼拉返台，今連趕三場演出，聊起趕場趣事，陳勢安笑說：「很常發生時間差點來不及的突發狀況，好幾次都是一到現場就衝下車用跑的跑進會場，穿過人群狂奔！」

他聖誕夜、聖誕節仍在工作中度過，回憶前幾年聖誕節交換禮物，他曾有次在一場聖誕PARTY上收到三個馬克杯，陳勢安笑說：「那一場每個人都有三次抽禮物的機會，沒想到我全抽到馬克杯，家裡超多的。」調皮的陳勢安打算下次再玩交換禮物，要準備一顆榴槤，「看誰會抽到！而且我要買最大顆的，這樣才有重量，放在盒子裡包得很漂亮，正當大家期待盒子裡是不是藏著精美珍貴的禮物時，沒想到一打開『香味四溢』！」對於明年工作規劃，陳勢安透露除了已開始籌備新專輯，將有更大的驚喜要送歌迷：「預計明年底前發片，另外也籌辦全球巡迴演唱會，希望盡快在台灣開唱。」

陳勢安今在台北信義區參加聖誕音樂會演出。（好事989提供）

(中時 )