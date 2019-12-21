高雄後昌國小抱走第11界YAMAHA CUP冠軍。（山葉機車提供）

第11屆YAMAHA CUP快樂踢球趣總決賽暨足夢嘉年華，21日於台中市朝馬足球場舉行，來自南區高雄足球強權後昌隊憑藉優異的防守，以1比0氣走花蓮武士岸俱樂部奪冠。這是後昌相隔5年再度稱霸這項賽事，亞軍武士岸前鋒張天駿則以單日6次破門，霸氣奪下金靴獎。

「孩子們辛苦了，這是本月份第2個盃賽冠軍。對於今年賽事規格升級很有感，非常感謝台灣山葉機車提供小選手們這麼棒的舞台施展球技。」後昌徐銘宏教練透露，YAMAHA機車經銷商一直以來遵循母企業投入青少年培育的理念，持續投注經費協助，是該隊背後默默支援的強力夥伴。

第11屆YAMAHA CUP快樂踢球趣，感謝中華足協、贊助廠商sfida、參賽球員與家庭的支持。（山葉機車提供）

近年來，台灣兒童足球俱樂部比例攀升，但大部分皆分為學校組與公開組，將校隊與俱樂部分開競賽，YAMAHA CUP的獨特賽制則未設定相關門檻，今年有3支首度闖入YAMAHA CUP總決賽的俱樂部球隊，亞軍武士岸更創下俱樂部球隊打入YAMAHA CUP冠軍戰的空前紀錄。

「很高興能代表俱樂部球隊闖進冠軍賽，我們明年捲土重來！」武士岸教練鐵木洛帝認為，由於少子化的關係，地區俱樂部的隊伍數越來越多，雖然沒能奪冠，但他希望小球員秉持快樂踢球趣的精神，不要把勝負看得太重，卻開玩笑說：「把YAMAHA CUP當作人生中最重要的盃賽就好！」

台灣山葉機車透過YAMAHA CUP耕耘台灣基層足球進入第11年，這11年間秉持快樂踢球精神並培育了不少國家隊選手，首屆YAMAHA CUP大學長蔡碩哲與第6、7屆最佳球員許博傑驚喜現身為小選手們應援，也特別分享足球生涯的奮鬥史，鼓勵大家快樂踢足球。

YAMAHA CUP首屆大學長蔡碩哲與小學弟PK大挑戰。（山葉機車提供）

蔡碩哲說：「今天到現場完全體會到YAMAHA CUP快樂踢球趣的氛圍，不像當年以校隊競技為主，看到場邊有更多家庭參與，很高興有這麼多家長支持小朋友從事足球運動！」身為小學長的許博傑認為YAMAHA CUP一直提供最棒的舞台供選手們追夢，非常感謝台灣山葉機車讓他確立未來旅外踢球的目標。

現場主辦單位邀請各隊派出代表挑戰國家級門將學長的大門，許博傑擔任助教傳授罰球訣竅，大家把握機會起腳射門突破大學長的封鎖，現場也傳授門將的防守技巧。能夠以大學長的身分回訪並與小選手們互動，蔡碩哲與許博傑以最實際的行動感謝YAMAHA CUP為台灣足球所做的奉獻。

(中時 )