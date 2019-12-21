小朋友扮演海巡小偵探，查獲不法集團。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

小朋友從遊戲中學習海洋保育的知識。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

海巡署21日舉辦「小小海巡聖誕特別場」，海巡人員戴上馴鹿角、擺上聖誕紅及聖誕樹，讓整個會場充滿著濃濃的「聖誕氣息」，讓參與的90位小小海巡員感受到佳節氣氛，他們穿上特製安檢裝，陸續參與小小偵探、海巡尖兵等闖關遊戲，大人小孩玩得不亦樂乎，現場滿是歡笑。

海巡署暑假期間舉辦「小小海巡營」，訊息公布後網路報名大量湧入，場場秒殺，此次活動同樣吸引上千人，最後只能以抽籤方式選出90名小朋友，此外為響應社會公益，另加開場次，邀請弱勢社福團體的小朋友一同參加。

體驗營活動包括「海巡童話屋」、「小小特勤先修班」、「海巡小偵探」、「海巡保育小先鋒」及「海巡小英雄」等關卡，小偵探是利用金屬探測儀，找出「壞人」身上攜帶的違禁物品，從中了解海巡人員查緝走私、毒品的工作。

小小特勤教導小朋友基本的擒拿、搏擊技巧，讓他們面對危急時，可以伺機閃躲逃避和呼救，保育小先鋒則前往游泳池搭乘橡皮艇，救援海上受難動物，用心有趣的設計，讓小朋友從遊戲中學習，人人玩得不亦樂乎。

動手畫海巡著色本則是海巡小尖兵的耶誕禮物，裡面是Q版的海巡署工作人員，希望透過繪本讓小朋友了解海巡署的分工任務。

關愛之家帶隊老師表示，感謝海巡署此次安排，使院生能夠感謝特別的耶誕活動，也從中了解海巡工作的辛勞，還有海洋環境保護及生態保育的重要性。

海巡署長陳國恩表示，大家開心慶祝耶誕節，此次體驗營，也是海巡署明年成立20周年的暖場活動，讓小朋友、家長更加解海巡，未來海巡署將持續扮演捍衛藍色國土、守護國人安全的角色。

(中時 )