六福村主題遊樂園21日舉辦耶誕送愛活動，也為孩子安排導覽，近距離觀察動物。（莊旻靜攝）

六福村連續11年舉辦耶誕公益活動年，今年擴大「圓夢遊樂園」計畫，21日邀請來自全台122個弱勢團體、9000名大、小朋友免費暢遊。園方也為病童、自閉症偏鄉學童安排動物導覽，期望藉由可愛動物，拓寬孩子們的視野及想像。

六福村自2009年開始舉辦耶誕送愛活動，讓社福團體、偏鄉孩子能免費入園遊玩，至今已有6萬人次參與，更有團體年年參加。六福村今年擴大「圓夢遊樂園」計畫，透過公益媒合平台，募集愛心餐點、耶誕禮物，一起溫暖孩子們的心。

蔡英文總統21日也化身成神祕嘉賓，陪同耶誕老公公一起送禮物給孩子們，她笑說，六福村不僅是小朋友喜歡，連她走入都覺得很好玩，也讚美六福村及社會的溫暖，並與孩子們短暫共度佳節，體驗溫馨氣氛。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，遊樂園是每個孩子的夢想，但對有些孩子來說卻是一個夢，因此六福旅遊集團透過耶誕送愛活動，替孩子圓夢，今年為六福村40周年，有超過10家企業以行動支持，串連愛心，孩子留下深刻回憶。

六福集團總裁莊秀石也分享復育白犀牛、參與野生動物保育計畫的經驗，而六福村也為台大兒童醫院重症病童、自閉症協會病童、花東偏鄉學童安排動物導覽，可近距離觀察狐蒙，透過動物逗趣、可愛模樣，期望能打開病童心房。

(中時 )