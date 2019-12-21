新竹市長林智堅在《新竹講》中，分享新竹市立動物園的過去與未來。（莊旻靜攝）

「圓一個動物園的夢！」新竹市長林智堅、新竹市立動物園設計建築師邱文傑參與《新竹講－城市美感的8堂課》最終論壇，2人及與會人分享以動物為核心的動物園設計理念，不僅擴大動物棲地，也希望能使市民與動物園能重新連結。

林智堅以動物園的新、舊照片作為對比，他說，他兒時就住動物園隔壁，但長大後卻發現，記憶中的動物園已不復榮景，因此當選議員後，就推動「動物園復興計畫」，擔任市長期間，更積極爭取中央預算，並組成包含建築、生態、動物專家的團隊，參與這項計畫。

林智堅也說，動物園是以動物為主角，在新的動物園中，動物的家變大，河馬樂樂的棲地變成2倍，還有沙坑可以做日光浴。邱文傑參與設計動物園，也發現，原先動物園中，老虎會繞圈圈、猴子不想回家，在參與的過程中，重新體會當建築師和爸爸的幸福。

新竹市立動物園中，除了動物棲地變大至少1.5倍，植物也保留66％在原位，20％移位，並新增8％，設計上也保留園區具有歷史感的附屬設施，希望儘量保留原有動物、植物、建築，讓市民可連結起記憶。

這場論壇也邀請農村的遠見總策劃人林盛豐、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄、沃沃美學藝術總監張馨之對談，林智堅也說，動物園雖非市府最大型公共建設，卻要考量軟硬體改造、動物適應狀況、員工培訓等，複雜度遠超想像，他與市府團隊2年來「不是在動物園，就是在動物園的路上」，他也秉持親自視察、注意排水等細節、當下解決問題等3原則，終於「圓一個動物園的夢！」

(中時 )