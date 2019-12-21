挺韓與罷韓遊行齊登場 蔡壁如：台灣可愛的地方 19:222019/12/21 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡壁如表示，民眾黨成立較倉促，所以 來不及在花蓮推派人選投入立委之戰，未來不排除設立服務處，將理念帶進花蓮。（王昱凱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 挺韓與罷韓遊行一起登場，並和平落幕。民眾黨列名不分區立委名單的蔡壁如表示，這是台灣可愛的地方。 據《中央社》報導，台灣民眾黨「台灣大眾走」今天在屏東縣潮州鎮、東港鎮和大鵬灣國家風景區和屏東市遊街爭取政黨票，針對媒體詢問挺韓和罷韓遊行一起在高雄登場，蔡壁如說，這正是台灣可愛的地方。 台灣民眾黨同時預告，明天白色力量將挺進高雄市，下午5時在台糖物流園區的白色耶誕電音嘉年華，台北市長柯文哲和學姐黃瀞瑩都會到。 (中時電子報) #台灣 #地方 #民眾黨 #遊行 #台灣民眾黨 #蔡壁如 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡壁如：民眾黨不分區選得好 幫柯拿2024總統門票 13:352019/12/18 政治 搶攻政黨票 民眾黨今啟動「台灣大眾走」 16:522019/12/19 政治 《翻爆晚間精選》搶攻政黨票 民眾黨啟動台灣大眾走 18:052019/12/19 政治 新北第七選區 民眾黨扯綠後腿 柯志恩拚重現藍天 04:102019/12/20 地方新聞 台灣大眾走 蔡壁如：傾聽民眾聲音 11:522019/12/20 政治 罷韓遊行／wecare台灣大遊行 終點鏡球曝光 10:102019/12/21 政治 罷韓遊行／「wecare台灣大遊行」登場 自製草包帽超吸睛 11:262019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行估超過10萬人 盼韓快離開高雄 13:372019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行人數俯拍圖 臉書大曝光 14:162019/12/21 政治 罷韓遊行／影》wecare台灣大遊行宣布估30萬人 15:002019/12/21 政治 政治熱門新聞 抓到了？詹江村曝光「罷韓作弊鐵証」 網驚呆 - 政治 一張圖看出挺韓、罷韓人數懸殊 韓粉直呼殘忍！ - 政治 高雄挺韓大遊行他重出江湖空拍 網喊：太狂了！ - 政治 罷韓遊行／罷韓空拍圖曝光 韓粉驚呼：阿娘喂！ - 政治 挺韓遊行／罷韓挺韓對決 學者三點解析：老韓必勝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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