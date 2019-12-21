挺韓與罷韓遊行一起登場，並和平落幕。民眾黨列名不分區立委名單的蔡壁如表示，這是台灣可愛的地方。

據《中央社》報導，台灣民眾黨「台灣大眾走」今天在屏東縣潮州鎮、東港鎮和大鵬灣國家風景區和屏東市遊街爭取政黨票，針對媒體詢問挺韓和罷韓遊行一起在高雄登場，蔡壁如說，這正是台灣可愛的地方。

台灣民眾黨同時預告，明天白色力量將挺進高雄市，下午5時在台糖物流園區的白色耶誕電音嘉年華，台北市長柯文哲和學姐黃瀞瑩都會到。

(中時電子報)