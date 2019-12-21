德國的經濟表現，決定了2019年的歐洲命運，德意志銀行經濟研究部門估測，德國2019年GDP年增率0.5％，「是比恐怖的『黑色０成長』好一點點啦」，因此當該部門公布德國2020年GDP年增率預測值可能有1％時，得到市場掌聲的回報。

德銀指出，2020年全球貿易將逐步復甦，能使出口出現些微的回升，這會有助於工業衰退的結束。2019年的德國經濟同時發生出口衰退和工業動能疲弱，德國工業核心的汽車業面臨嚴峻挑戰。同時，2020年德國內需成長支柱的民間及政府消費，應該可以看到健康的增長，經濟火車頭的建築業也能見到成長。

「這樣的經濟動能，是脆弱的」，德意志銀行經濟研究團隊提醒，估測德國2020年的設備支出下降，且2020年的工作天數異常的多，代表產出本來就應該多些，實際上2020年GDP年增率少了扎實的基本盤，甚至可以說是「無基」之彈，因此也很難期待同步帶動歐洲經濟的回溫。

(工商 )