蔡英文總統（左四）21日在湖口維東重劃區空地，參加焢窯親子活動，也拉抬新竹縣第一選區立委候選人周江杰（左三）選情。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（左三）21日在新豐普元宮，為新竹縣第一選區立委候選人周江杰（左二）助陣。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（左二）21日在新豐普元宮，為新竹縣第一選區立委候選人周江杰（右一）助陣。（莊旻靜攝）

蔡英文總統力拼國會過半，輔選不遺餘力，21日前往新竹縣，與第一選區立委候選人周江杰跑遍關西鎮、湖口鄉、新豐鄉，分別贈匾、焢窯、上香，全力拉抬周江杰選情，蔡英文也說，周江杰頭腦清楚、具服務熱忱且「講客語也通」，懇託鄉親支持。

蔡英文上午前往關西太和宮，下午再往湖口鄉維東重畫區空地，參與「憶兒時千人焢窯親子活動」活動，不僅舉行開窯儀式，也品嘗烤地瓜、桶仔雞的滋味，她說她也很喜歡焢窯，讓孩子有多元體驗。蔡英文總統說，照顧孩子的預算將會從600億提升至1000億，讓學費負擔減少、家長壓力降低、孩子快樂成長，中央政府為下一代打拼，地方也要有好立委服務大家。

蔡英文在新竹縣最後一個點，即是陪同周江杰前往新豐普元宮上香祈福，她說她去也曾來此，她以客語問候、台語致詞，盛讚周「這少年仔真的不錯」。新豐與竹北為鄰，蔡英文前幾天參與台大生醫分院開幕，也說此計畫由前縣長林光華所提，延宕20年，她2016年上任決定不能拖了，就立即興建，政府應該要做決策就做決策，過去執政3年打下的好基礎，成績也一一浮現。

新豐有不少養豬戶，蔡英文也說，在行政院長蘇貞昌等行政團隊帶領下，面對非洲豬瘟威脅，亞洲僅有台灣跟日本沒有淪陷，阻絕非洲豬瘟於境外；對付口蹄疫也很有效率，已正式拔針，最快明年豬肉即可外銷。

蔡英文也說，不要聽信在野黨唱衰台灣，目前大家都看好台灣，包含外商投資等，「只要對台灣有信心，台灣一定愈來愈好」，蔡英文也說，新竹需要一個好立委來與中央接軌，周江杰即是好人才，而2020選舉最重要的意義，也是要有主權、守護民主及自由。

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(中時 )