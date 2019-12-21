日本安倍政府的經濟政策「安倍經濟學」啟動已7年。雖然有肯定意見稱促使國內生產總值（GDP）溫和擴張，經濟運營基本平穩；但實際薪資低迷，國民對經濟復甦無感。與透過大規模貨幣寬鬆展現股價上漲和企業業績回升的最初相比，不可否認期待逐漸褪色。

共同社報導，日本政府在2020年度預算案中，與2019年度補充預算案合為一體，打出了號稱「15個月預算」的經濟對策。儘管對世界經濟形成重壓的美中貿易摩擦可見好轉跡象，但日本國內消費缺乏強勁力量。能否防止明年東京奧運會和殘奧會後的經濟低迷成為關鍵。

首相安倍晉三12月在東京都內演講時，舉出就業環境得到改善，作為憲政史上執政時間最長政府的經濟運行最大成果。最近還提出對所謂就業冰河期一代的就職援助，強調貼近年輕人的姿態。安倍誇耀成果說：「陷入長期持續的通縮之中，年輕人曾經無論怎麼努力也找不到工作，但（本屆政府）恢復了讓每個人都有一個以上工作的正常的經濟」。

另一方面，認為安倍經濟學「沒有消除人們對晚年生活的不安」（經濟學家語）的意見也根深蒂固。估算夫婦活到95歲需要約2000萬日元存款而引發批評的晚年資金報告問題，凸顯了國民對社會保障制度未來的不信任感。很多意見認為對晚年的不安導致勞工克制消費。

安倍政府作為目標的經濟再生也呈現氣力不繼感。每年夏季調整的成長戰略羅列小型措施，林立的各種政府會議呈現「對策不足夠」（相關人士語）的狀況。日本央行的貨幣寬鬆距離實現2%通脹目標依然遙遠，但金融機構業績惡化等副作用明顯。

(中時 )