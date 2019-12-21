農曆年將近，台南市楠西區梅嶺梅花已含苞待放，少數零星早花已綻開。由於今年沒有颱風，氣候合適，梅農預估花況比去年好很多好，元旦前後可陸續綻放。
由於去年受暖冬、颱風影響，打亂梅嶺梅樹生長周期，梅花花苞數量少又開得晚，結果率也差，梅子收成只有正常年的2成，梅農收入也大減。
梅嶺福來百年梅園梅農陳居峰表示，今年沒有颱風攪局，梅樹葉子按生長周期已自然快掉光，梅花花苞數量也很多，早花已零星綻放，若天氣不要太炎熱，今年梅花肯定花況不錯的。
梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，梅樹喜歡陰陰涼涼的天氣，最近天氣冷又霧濛濛，梅花小花苞一顆一顆冒出來，屆時會從海拔較高的地方逐漸往下綻開。遊客如果要賞梅，預估元旦就有梅花可看。
雖然梅嶺梅花還未盛開，但現在正是紅花風鈴木、紫牡丹、山芙蓉盛開季節，民眾可來健行賞花，登高眺望曾文水庫，回程體驗採仙桃果，順道品嘗在地名產梅子雞、薑黃雞美食。
(中時 )
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