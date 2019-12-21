2019新竹市感恩點燈晚會21日，由市長林智堅、副總統陳建仁點亮主燈「城市填填圈」，也象徵佳節開始，林智堅表示，晚會為「城市躲貓貓」系列活動之一，感謝市民朋友對市政支持。

陳建仁副總統已是連續4年參與新竹市感恩季，天主教新竹教區主教李克勉、牧師林文欽也前往參與、祝福。今年點燈首度從東門城移師至新竹公園舉辦，也別具意義。

陳建仁副總統表示，感謝每年主教與牧師帶領祈福儀式，也感謝林智堅及市府團隊照顧每一位需要幫助的人，他期勉每個人都能成為別人的蠟燭，溫暖和照亮他人。

林智堅則分享今年最有感觸的「3大感謝」，首先感謝市民支持市政建設，也感謝中央對竹市的支持與經費挹注，最後則感謝市府團隊一同完成許多「不可能的任務」。

社會處表示，從12月的耶誕節到隔年的農曆春節，是一年忙碌的終了及新年度的開始，今年感恩季延續過往模式，邀集10家百貨業者辦理心願卡圓夢活動，滿足470位弱勢孩童願望外，更配合12月28日新竹動物園盛大開幕，以「城市躲貓貓」主題，在新竹公園設置「城市填填圈」主燈，另外1月2日起也會在市府廣場設置「躲貓貓」系列的燈景，藉由光影藝術傳達歲末年終的歡慶氛圍。

今年主燈「城市填填圈」上方的星星，象徵「伯利恆之星」，點燃光明希望，並邀請來自國內外10位藝術家團隊，以「城市躲貓貓」為主題，創作出白天、黑夜各有不同氛圍的作品。「城市躲貓貓」主題燈景，即日起會持續到明年2月16日，歡迎民眾前往欣賞。

(中時 )