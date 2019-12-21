胡瓜主持民視歌唱節目《台灣那麼旺》，愛心不落人後，不但長年照顧「十方啟能中心」，對於參加節目7到13歲的青少年組小朋友們，也是有問必答、有求必應，11月17日台中港三井outlet青少年海選活動時，小朋友們化身小店長，現場義賣自己心愛的表演服裝，所得捐財團法人私立弘化同心共濟附設桃園市私立弘化懷幼院。

節目錄影時發生意外插曲，超高人氣的8歲小朋友吳宥璇回報義賣募款金額，大家募得44910元，沒想到竟無厘頭開口要求主持人胡瓜一起做愛心，還直接大膽要求「捐到整數」，胡瓜聞言幽默反問她：「要捐多少？」膽子超大的吳宥璇直接表示：「耶，差不多10萬吧。」此話一出現場驚呼連連，甚至為她捏了一把冷汗。

胡瓜做公益。（民視提供）

主持人白家綺笑翻，「我保證真的沒有人教吳宥璇這樣講。」不按牌理出牌的小朋友經常製造驚喜效果，這也是節目精采之處，在演藝圈闖蕩38年的胡瓜早已習慣素人、婆婆媽媽不按腳本走，不但沒嚇到，還展現大哥風範立馬答應：「一句話沒問題！」現場所有人high翻天，胡瓜也笑稱被吳宥璇這個小女生「獅子大開口」，讓他直呼：「好久沒這麼爽，找對人了，能跟節目一起做愛心是最開心的事情。」

(中時 )