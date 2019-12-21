創下票房佳績的電影《82年生的金智英》凸顯女性在南韓面臨的巨大困境，包括男女不平權，工作與家庭難以兼顧的兩難、男女薪資差異懸殊、女性結婚生子後無法重返工作崗位等等。此外，具荷拉的自殺也顯示南韓社會對女性根深砥固的性暴力。愈來愈多女性拒當金智英，影響所及，南韓生育率創下新低。

南韓統計廳發布的「2018年新婚夫婦統計」資料顯示，以2018年11月為基準，結婚5年內的新婚夫婦，逾4成夫婦沒有生育孩子的打算，比前一年增加2個百分點。除了女性擔心落入類似「金智英」的處境，沒有房子也是重要的因素之一。

南韓《今日亞洲》報導稱，根據針對南韓結婚不到5年的105萬對新婚夫婦所作的生育意向調查，發現每8對新婚夫婦中就有4對沒有生育子女，為史上最高，特別是雙薪家庭或沒有房產的新婚夫婦，更是拒絕生育。其中雙薪家庭中沒有子女的比例占45.7%，。無房夫妻的未生育比例也高達44%，遠高於有房夫妻的未生率35.2%。另外，新婚夫婦的收入水平愈高，生孩子的人數就愈少。

金智英不僅是電影主角，也代表南韓女性面臨育兒就業等惡劣處境的事實。而今公佈的統計數據也印證南韓女性或因就業、經濟負擔而迴避生育。拒當「相夫教子」的金智英愈來愈多了。

(中時 )