Bella憔悴現身高以翔告別式。(本報系資料照，粘耿豪攝)
Bella憔悴現身高以翔告別式。(本報系資料照，粘耿豪攝)
20191202中天新聞　回家了！　高以翔女友忍淚護送　高爸爸：大家辛苦了

高以翔因錄製大陸綜藝《追我吧》猝逝，令親友心痛不捨，不僅他論及婚嫁的23歲女友Bella難以接受此噩耗，Bella父親更被發現在社群網站PO文「很想念大男孩」，令人感傷。

高以翔與Bella交往3年，據悉，他原打算在錄完《追我吧》隔天向Bella求婚，未料卻發生憾事，Bella在高以翔告別式上哭腫眼的悲痛模樣令人不捨，Bella父親更被發現在社群網站PO出高以翔昔日的回家背影照，寫著「很想念大男孩」，讓粉絲也難過直呼：「我們也很想念那個陽光帥氣的大男孩」。

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(中時電子報)

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