民視演員群日前幫江俊翰慶生。（民視提供）

王瞳和馬俊麟（左圖）爆假戲真做，引起馬妻（右圖）不滿。（取自臉書）

王瞳因拍《大時代》與人夫馬俊麟爆假戲真做，馬妻梁敏婷以「侵害配偶權」提告並求償400萬，繼11月4日開庭後，明年1月6日又將進行第2次法庭攻防戰。據知，距第2次開庭僅剩15天之際，王瞳委任律師向法院提出書面聲請「不公開審理」，正待法官審查批准，王瞳委任律師此舉主要考量案子牽涉個人隱私，不希望外界過多關注。

王、馬自10月初被經紀公司下令停工，接連馬俊麟遭新戲換角、王瞳與艾成分手，「87樂團」接下3場跨年演唱及10場尾牙，王瞳也因退團損失不少，雙雙付出代價。王瞳因官司纏身，律師要求她官司期間封口，日前終於露面錄製民視過年特別節目，她穿著爆乳中空火辣性感舞衣幫江俊翰慶生，開玩笑說自己和其他女星胸部是8顆壽桃，現場和大家有說有笑，對官司一事也樂觀以對。

至於馬俊麟暫時回歸家庭生活，夫妻討論如何分工照顧小孩，據他們夫妻倆身邊友人表示，不管離不離婚，雙方都要重建信任關係，夫妻倆現在在做重建信心的努力。

《大時代》製作人王珮華曾對媒體表示，以她製作那麼多戲的經驗來看，男女主角不放真感情，觀眾也很難投入，誇王瞳是敬業認真的演員；王瞳的爸爸日前在臉書隔空回謝王珮華，「網路不平衡報導，我們都是很難過，希望終將陰霾散去，而海闊天空」，替女兒擔憂的心情表露無遺。

(中時 )