挺韓和罷韓大遊行今天在高雄拚場，其中罷韓遊行下午在南高雄舉行，也是韓粉的YouTuber「PC」闖進現場直播，他不禁吐真心話：人真的很多，其中年輕人的比例蠻高。

韓粉「PC」坦言，兩個車道都開放遊行，這樣看來人真的不少，整個五福路都是遊行的人，他已經在那兒站很久了，年輕人是蠻多的，比例蠻高。他也認為，現場人數如果只有挺韓遊行的幾分之幾那就還好，但這裡人真的很多，若罷韓人數只是挺韓的1/5，那挺韓遊行的時間應要更久才對，但他在那兒已經拍1小時半，但罷韓的隊伍卻還在走。

「PC」表示，他都是講現況、實際看到的人，他看到什麼就說什麼，講真話。他直言，這一場真的很多人，他甚至說，這些來遊行的年輕人，他保證一定會去投票，連禮拜六都會去遊行，一定會去投票；而不管是來自哪個縣市的人，今天來遊行的人一定會去投票。

網友說：「PC又臥底了。」、「還好路補平了，不然這些都掉入天坑中。」、「多是能有多少？XD，2400萬？」

(中時電子報)