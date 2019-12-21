北部地區一名女子，因為不勝酒力醉倒在電梯內，這時正好也有名男子進入電梯，認為有機可乘，於是找來代駕司機將不省人事的女子載往摩鐵開房間，迅速脫去女子褲子，就趴過去「床上運動」，未料還沒有擊發，中場休息時女子就醒來，發現下身被脫光，且和陌生人同處一室，大喊「不要臉」，顧不得衣衫狼狽，逃出報警。

被害人逃出後，前往醫院驗傷報案說，那天她喝了不少酒，可能太虛弱，就在電梯裡醉倒，後來反胃想吐，醒來卻發現自己下半身全裸，還和一名陌生男子單獨在摩鐵房間內，她問對方為何在這裡，做了什麼事，但是對方只說脫她褲子，當時她很累，也不知道被性侵。

警方據報傳訊被告說明，據《聯合新聞》報導，男子聲稱當天也喝很多久，當他醒來時已經在家裡，所以中間發生什麼事，他自己也不清楚。

不過檢警調閱電梯的監視錄影，發現報告見受害女子不支時，就向前抱住帶出後，又往返回電梯一次；而且摩鐵的錄影視頻中，被告半夜從汽車旅館離去時，服裝整齊，走路正常。

由於兩份佐證影帶，都看不出被告說自己也「醉不省人事」的情形，因此檢方偵訊後，從被害人檢體DNA與被告相符，以及監視錄影佐證，依乘機性交罪嫌將被告提起公訴。

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(中時電子報)