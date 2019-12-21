桃園璞園、九太科技這兩支同樣只有單洋將，且在本季還沒開胡的球隊，21日在台北和平館正面交鋒，結果璞園靠著「奇兵」林耀宗最後45秒抓下進攻籃板補進致勝球，驚險以91比90氣走九太，林耀宗賽後表示，「我真的悶了5年！」

高中時期曾有「櫻木花道」封號的林耀宗，2012年選秀榜眼被台灣大(富邦前身)選走，2014年跳槽璞園，卻從此進入漫長復健期，因為接下來5年多時間，林耀宗包含膝蓋、腳踝與背部等部位先後受傷，讓他始終沒法真正在場上發揮。

「回想過去5年時間，感覺我就是一直受傷，如今總算健康一點，本季的目標就是努力衝搶籃板與做好防守，今晚補進致勝球，我沒想太多，」拿12分、8籃板的林耀宗表示，「接下來我只想不要再受傷了，努力照顧好自己的身體。」

林耀宗不敢自居璞園本季開胡功臣，反而稱讚自己隊友簡偉儒，才是場上真正的功臣，因為簡偉儒都在燃燒生命防守，讓林耀宗非常感動，反而是璞園總教練麥班達賽後強調，他替每個璞園球員感到開心，其中最讓他開心的還是林耀宗。

「自從耀宗來到我們球隊，他一直認真練球等待機會，當前今年我們給他很多機會，他也證明可以替我們帶來貢獻，」麥班達說，「我想我們球隊就是這樣，我們絕對願意給予球員發揮的舞台，但是他們能否把握機會，完全要看他們自己。」

(中時 )