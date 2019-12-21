南瀛科學教育館至化石園區教小朋友觀測太陽黑子活動。（左鎮化石園區提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮化石園區巧思迎聖誕節，成為遊客拍照打卡焦點。（左鎮化石園區提供／劉秀芬台南傳真）

近日到台南左鎮化石園區參觀的遊客，可以發現聖誕老公公的梅花鹿群與雪橇出現在大廳空中，原來是館方為了迎接開幕以來的第一個聖誕節，利用原有設計加上巧思，增添過節氣氛，大廳也設置6米高的聖誕樹，成為遊客拍照打卡焦點。

化石園區21日也舉辦聖誕活動，吉祥物KIKI與KOKO以聖誕裝扮出場迎接遊客，並邀南瀛科學教育館與左鎮公舘社區在園區紅磚廣場舉辦太陽黑子觀測活動與竹陀螺DIY製作體驗，左鎮教會則帶來音樂表演，有遊客表示，剛好遇上活動非常驚喜。

為了讓遊客能玩得盡興，化石園區與鄰近餐飲業者及博物館舍聯合推出期間限定優惠，明年1月5日前，出示化石園區票根至台南市南瀛科學教育館、國立台灣史前文化博物館南科考古館，可享入園優惠；至新化街役場古蹟餐坊、深緣及水善糖文化園區消費也有折扣優待。

台南市文化局表示，在人口數不多的左鎮區裡就有左鎮、澄山、岡林、光和等教會，過聖誕可以說是左鎮的一項地方特色，這次能聯合當日教會、社區、南瀛科學教育館一起辦活動，格外有意義，也希望往後加強合作，為小鎮共創生機。

(中時 )