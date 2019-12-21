美國國防部長艾思博稱組建太空軍是歷史性舉措。他表示，美國在商業和國防領域大幅依賴 太空，而且太空已演變成新的作戰領域，因此設立一個新的軍種，集中精力捍衛美國在太空的利益有其必要。至於太空軍的預算，分析估計，太空軍組建首年就需要約33億美元，最初5年可能要花費大約130億美元。但2020國防預算7380億美元中，撥給太空軍的只有4000萬美元，用於建設太空軍總部，後期預算還需國會敲定。

而太空軍最重要的任務是掌握最高的制高點，在外太空部署高能定向武器攻擊或攔截敵方的洲際戰略飛彈與太空飛行器。

放眼全球，中國大陸及俄羅斯早就成立了太空軍，中國天軍成立於 2015年；而蘇聯太空防禦部隊更早在1967年就成立，歷經蘇聯解體，目前稱之為俄羅斯航空太空軍。甚至連法國也有聯合太空司令部。

太空軍是繼空軍在1947年自成一個軍種後，72年來首個新軍種，將歸在空軍下運作，就像陸戰隊歸在海軍下獨立成軍。六大軍種分別是空軍、陸軍、海軍、陸戰隊、海岸警衛隊、太空軍。

(中時 )