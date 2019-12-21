對於有醫師在臉書表示，韓某不值一國之主、不值一市之長，操弄對立、煽動情緒、撕裂多少家族世代衝突一事，有網友指控，綠營在促成世代對立上，難道不是始作俑者？

有網友在臉書《文翔政論》指出，韓國瑜根本是被世代對立操作下的受害者，但是他願意擁抱對他的歧視跟偏見，他沒有敵視那些對他有偏見的青年世代，反而積極尋求對話。他一再強調要重視年輕人，傾聽年輕人，打造青年發展環境。

反觀綠營呢？網友指出，模仿美國拍攝了一個短片，警告年輕人，不投票就等著被那些「沒有未來」的老人掌控政治，還有花公共資源補助演唱會直接攻擊特定政治人物，找網紅拍攝MV羞辱韓國瑜跟韓國瑜支持者。

網友指出，是誰煽動了當年的太陽花學運？是誰在課綱議題上操作世代對立？是誰叫別人退出校園自己卻積極介入校園？

網友表示，更不用說，教育部近期連下多道公文，要求各大專院校提早結束期末考，讓學生回家投票？

網友發出怒火：到底誰操作世代對立？

(中時電子報)