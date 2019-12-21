呂阿嬤（左四）穿上喜氣的新郎服，她丈夫（坐輪椅者）反串扮美嬌娘。（張毓翎攝）

今日活動上還表揚據點的志工，肯定他們關懷助老的服務熱忱。（張毓翎攝）

弘道與專業造型團隊合作，幫長輩裝扮美美的。（張毓翎攝）

弘道與專業攝影團隊合作，幫長輩拍沙龍照。（張毓翎攝）

活動最後大家一起享用圍爐年菜。（弘道老人福利基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉73歲呂阿嬤過去不僅要照顧80歲失智的丈夫，還得扶持前幾年中風的兒子，如此的景況，持續了好幾年，在沉重的家濟及照顧壓力下，呂阿嬤漸漸失去笑容，直到弘道老人福利基金會的服務走進來，讓他們有了喘息的空間；弘道21日舉辦「東石心食尚派對」，邀請呂阿嬤一家人擔任要角，讓呂阿嬤穿上喜氣的新郎服，她丈夫反串扮美嬌娘，演出「內山姑娘要出嫁」，大家看了樂開懷。

弘道今日在東石老人會館邀請東石社服中心服務的96位長輩一同參與活動餐會，開場先由弘道志工進行帶動唱，另外，還幫長輩們打扮最美的一面，拍照走秀，接下來表揚據點的志工，肯定他們關懷助老的服務熱忱，最後大家一起享用圍爐年菜。

其中，受表揚的志工之一為呂阿嬤的兒子黃先生，本應是家中重要經濟支柱，幾年前因中風，單側肢體無力，雖想回歸職場，卻力不從心，不過，自從呂阿嬤一家人參加弘道猿樹社區關懷據點後，與大家一起用餐、活動，黃先生從被照顧陪伴的人，轉變為助人的志願服務者，自信心也慢慢找回來。

弘道東石社服中心社工師楊惠淳說，有位73歲的李免阿嬤看著自己參與的活動照片後，拿出年輕時拍的沙龍照給社工看，對現今已無法再去拍這麼漂亮的照片感到非常遺憾，因此這次與造型與攝影團隊合作，幫長輩裝扮美美的走秀與拍照，讓他們留下美好的回憶。

弘道東石社服中心組長張儀芬表示，弘道在東石服務近100多位長輩與家庭，透過多元方案導入，突破場域限制，創造自助、互助，讓東石的長輩得以健康幸福的安心終老；歲末寒冬，也歡迎民眾愛心響應弘道寒冬助老服務，溫暖獨居弱勢長輩身心，捐款專線請洽05-3103508。

(中時 )