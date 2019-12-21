罷韓Wecare台灣大遊行，今下午約13點50分由高市文化中心出發，走到最終點，18點10分左右發起人尹立宣布，現場超過50萬人走出來，寫下歷史的一刻。雖然現場宣稱有50萬人，但在宣布結束完10分鐘後已走了7、8成相當迅速，攤商看人潮立退不解，也讓現場觀察的記者驚訝。

據《中評社》報導，罷韓We Care高雄大遊行是由公民割草行動、WeCare高雄、台灣基進黨等團體合辦，15點30分起主隊伍陸續抵達集合點，16點左右，前高雄文化局長尹立發起罷韓宣言之際宣布現場達50萬人，18點10分左右則宣布活動結束。

在宣布活動結束後10分鐘左右，可看到會場人已經走了7、8成，50萬的龐大人潮移動可說是相當迅速，甚至連舞台前也幾乎空空如也，只留下一旁的攤商看著人潮遠去，留下了一絲絲的不解。

而據Wecare台灣大遊行主辦單位原預計是吸引10萬人參加，下午3點前後估算超過30萬人上街頭，在終點站時再次宣布，突破50萬人響應光復高雄，但真實數字仍待客觀的第三方估算才可信任。

(中時電子報)