「Ｗecare台灣大遊行」21日下午從文化中心出發，人數超乎預期、塞爆五福路，走到終點鹽埕區公園路總長四公里。遊行發起人尹立現場宣布參加人數破50萬人，強調即刻起才是霸韓的起點。活動最高潮光球拉布條升空沒有成功，也讓現場民眾大喊可惜。
由於遊行只申請路權，未申請到集會場地，民眾只能在五福路上聚集，滿溢至兩側，原訂下午一點半出發，但因人潮眾多，延至兩點。尹立率隊出發後，隊伍緩緩前行，警方協助在五福路各大路口協助交管。
隊伍中，人群舉著「光復高雄、保衛台灣」的綠色大布條相當引人注目，成為遊行的核心標的。遊行人群紛紛發揮創意，持自製標語及道具參加，表達訴求。
尹立強調，Ｗecare高雄及割草聯盟，歷經群眾募資，網路霸凌，市府多次阻撓申請遊行，最後用恐嚇壓制，走到今天仍不退讓。尹立宣讀完罷免宣言後，與陳冠榮、張博洋、李醫師等人特地彎腰鞠躬30秒，感謝參與遊行的群眾，獲得如雷掌聲。
尹立還說，有人集團式的在研究利用台灣民主體制的脆弱點，利用選罷法一年不能罷免的保護傘，就任三個月宣布選總統；利用議會言論免責權，不斷抹黑製造冤案；利用憲法保障集會遊行，故意同一天同一時間對抗遊行。
尹立最後強調，罷韓不等於政黨，也不等於選舉，更無關下一任市長、無關任何個人利益、也沒有算計，只有如同半年前站上台的高中生所表達的溜之大吉，只有單純民主的理念。
活動最後高潮，原本主辦單位設計用吊車將光球拉起、升至高空，順帶拉起四條綠色大布條的橋段，不明原因沒有完成。讓在場開著手機燈光、等待近一小時的群眾相當失落，散場離去。
(中時 )
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