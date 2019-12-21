白雲上下失守，上露事業線，下露該邊。（圖／翻攝自snowybai IG）

31歲香港女星白雲有35E火辣身材，先前她自曝遇到性騷擾，並呼籲女生遇到這類事情絕對不能容忍。最近她走出陰影開心準備過聖誕節，昨(20日)她在IG曬與聖誕樹合影，求問大家眼中聖誕節的意義，但照片中她穿著低胸黑紗透膚洋裝，上露事業線、下露該邊，身材曲線太吸睛引來網友紛紛歪樓喊美。

白雲2015年閃婚，對象是哈佛大學建築系畢業、曾參加香港先生選拔的江俊霖，白雲成為人妻後並未退出演藝圈，轉行當Youtuber，10月還曾到小琉球錄影，本月初她在IG驚曝在街頭遇到狼爪，並曬出嫌犯照片強調：「任何令你不安的行為都不需要啞忍」。

常在IG分享辣照的白雲，昨又分享自己穿著深V低胸禮服的美照，露出深邃事業線與堅挺美乳，往下一看高衩設計大秀該邊，她用英文寫下：「告訴我，聖誕節之於你們的意義？」網友回應：「每張都好特別的美」、「這條裙子好美」、「妳穿這裙好美，好配合聖誕氣氛」、「聖誕節就是和家人享受在一起的時光，享受美食，也是和朋友聚會的好時機」。

(中時電子報)