天團五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會21日在桃園國際棒球場舉行第一場，出道20周年演唱會中，帶來多首前三張專輯「藍色三部曲」，今日因飄著微微細雨，五月天貼心為粉絲準備藍色雨衣，現場2.4萬名粉絲不畏低溫狂嗨全場，揮舞螢光棒呈現美麗藍海。

五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會在桃園國際棒球場舉行11 場。（相信音樂提供）

今年為五月天出道20週年，同時也是「藍色三部曲」20週年，此次帶著「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」途經大阪、香港、北京、上海掀起藍色狂潮後，第5站重返桃園。五月天一開場便以〈瘋狂世界〉一曲揭開序幕、接著演唱〈擁抱〉、〈愛情的模樣〉、〈透露〉、〈派對動物＋離開地球表面〉，現場更放送彩帶花火，令全場沸騰尖叫。

鼓手冠佑向台下粉絲打招呼，要帶大家搭乘時光機回到20年前，「去聽聽看五月天青春期過怎樣」，被一旁吉他手怪獸虧「要講實話」，冠佑則笑接「有點豐富，講不完」。而主唱阿信則說，台下粉絲好像不太會唱，大叫「你們以前都在幹麻，為什麼不來看演唱會」，怪獸、冠佑趕緊緩頰「說不定人家以前沒興趣嘛，不要罵人」，阿信則話鋒一轉向粉絲說「不管第一次、或一路陪伴五月天走過20年，加入五月天永遠不會太遲」。

緊接著唱完〈借問眾神明〉、〈心中無別人〉、〈終結孤單〉，五人走到舞台中央和粉絲近距離聊天，阿信調皮問歌迷「你們會冷嗎」，粉絲熱情回「不會」，阿信笑說「那很可惜，本來想叫怪獸下去愛的抱抱，只好取消這活動」。

為讓粉絲空出手，阿信請粉絲「手上棒棒請平放在椅子上，不要直放」，石頭問「為什麼」，冠佑笑回「你直放給我看」，怪獸則說「現場有警察嗎？請瞄準怪獸跟石頭」，不死心的石頭更向台下借未拆封螢光棒試圖直放，阿信提醒「套子沒拆掉」，不過試了多次仍無法，石頭求饒「站不起來」一連串對話笑翻全場。

夏于喬演出演唱會串場VCR。（相信音樂提供）

胡安安特地從美國飛回台灣演出演。（相信音樂提供）

五月天將出道至今音樂歷程拍攝「人生三部曲」3支VCR於演唱會串場播放，包括從王俊凱與胡安安演出的首部曲〈純真〉20週年版，由楊祐寧、張鈞甯同框飆戲的二部曲〈瘋狂世界〉；而三部曲〈心中無別人〉，頂著紅髮胡安安特地從美國回台，合體夏于喬演出，夏于喬在最新影片中更「挺肚」回鍋演出，三部曲融合青春回憶、愛情的模樣、抑或是親情的牽絆，串連「藍色序曲」，溫馨劇情感動全場。

(中時 )