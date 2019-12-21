副總統陳建仁（中）21日前往苗栗替綠營立委候選人羅貴星（左）、徐定禎（右）造勢。（巫靜婷攝）

民進黨副總統候選人賴清德（中）21日立委候選人羅貴星（左）、徐定禎（右）造勢。（巫靜婷攝）

民進黨大咖齊聚為苗栗縣立委候選人羅貴星、徐定禎站台造勢，除了砲轟國民黨、訴求亡國感，也脫離不了抨擊韓國瑜、下架吳斯懷、拒絕台灣變香港、拒絕1國2制、苗栗國等口號，強調改革有陣痛，仍需力求國會過半，台下數千名支持者情緒激昂，而賴清德牽著立委候選人，在人群簇擁下大進場，花費5分多鐘才順利登台。

綠營21日在苗北藝文中心後方，舉辦苗栗場大型造勢，副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨祕書長羅文嘉、立法院副院長蔡其昌、立委鐘孔炤、總統府資政葉菊蘭、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、前立委康世儒、前議員陳銘安夫婦等人，到場高喊「凍蒜」。

陳建仁強調蔡英文執政政績，針對苗栗農業大縣，提出未來蔡政府將建置完善的老農退休機制，讓老農像軍公教一樣也有退休金；他定調2020為民主自由保衛戰，講到美國白宮首席策略師班農曾表示「中共已成為全世界最具攻擊性的政黨」，呼籲選民用3張選票，捍衛台灣成為亞洲最閃亮的民主燈塔。

賴清德鼓吹「苗栗一定要改變」，他批評苗栗縣長從未政黨輪替，單一選區後立委也都是國民黨籍，質疑「如果他們做的好，為什麼縣政評比總是敬陪末座」，縣府甚至一度發不出薪水。

賴清德砲轟，苗栗立委公然贊成1國2制，更建議總統專機旁伴飛的戰機一律解除武裝，不僅否定國軍的忠誠度，也對國軍不尊重，另外有立委認為石虎保育會擋開發，賴則回嗆不珍惜保育類動物，才是妨礙苗栗縣進步，政黨沒有輪替，立委支持統一，西藏就是台灣的借鑒。

(中時 )