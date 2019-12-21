藍營立委候選人徐志榮21日成立卓蘭競選總部，台中市立委江啟臣、前苗栗縣長劉政鴻助陣。（徐志榮競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

民進黨副總統候選人賴清德到苗栗替2名立委候選人羅貴星、徐定禎造勢輔選。（巫靜婷攝）

民進黨立委候選人徐定禎21日到公館成立後援會，與鄉親熱情寒暄。（徐定禎競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣第二選區藍綠立委候選人21日行程滿檔，藍營提名的徐志榮成立大湖泰安、卓蘭競選總部，除了縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻及大湖、泰安、卓蘭鄉長等人力挺，台中市立委江啟臣也特地前來助陣；綠營徵召的徐定禎則到公館成立後援會，下午回防頭份舉辦大型造勢，賴清德、陳建仁等大咖高喊凍蒜，拉抬立委選情。

立委徐志榮砲轟蔡政府，3年來執政是「惡行惡狀、罄竹難書」，包含軍公教年改、1例1休、同婚政策等，向選民疾呼「明年一定要下架蔡英文」，另針對地方關心事務，包含台72線伸縮縫影響草莓季交通已暫停施工、火燒柑農損獲農糧署同意補助、C肝新藥納健保、公費流感疫苗全面升級為4價等，他強調要讓優良立委繼續連任。

江啟臣表示，雖然他是台中市立委，但他的選區東勢跟卓蘭只有一橋之隔，過來只要3分鐘，強調「苗栗、台中一家親」，拜託卓蘭鄉親幫忙拉票，徐、江雙雙連任。劉政鴻則抨擊蔡執政，大湖觀光變慘業，大家生意都不好，卻見落選的縣市首長、立委都能到公營事業當董事、當部會首長坐領高薪，這樣不公平。

徐定禎21日回防頭份，在苗北藝文中心後方，成立競選總部暨苗栗縣後援總會，與同黨海線立委候選人羅貴星攜手造勢，綠營大咖齊聚，除了批評苗栗政治從未翻天，強調總統、國會1條心才能順利建設苗栗，也大酸藍營總統候選人韓國瑜是落跑市長，挑明1國2制不可行。

徐定禎調侃自己是縣長的落選人，但是「沒在怕、要繼續拚」，他說到許多選民仍有國民黨過去威權執政、白色恐怖的陰影，只敢私底下表態支持民進黨，他希望選民鼓勵年輕人返鄉投票，讓立委這席政黨輪替，不要再讓苗栗被笑是「苗栗國」。

(中時 )