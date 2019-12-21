為捍衛中台灣空氣品質，中部七縣市再聯手出擊！中台灣區域治理平台七縣市首長會議，21日在台中召開，台中市長盧秀燕等七位縣市首長代表，一同宣示明年攜手成立「空污治理專案辦公室」，並簽署「低碳宗教場所認證標章」，全力以赴還給中台灣人民的呼吸權。

該項會議由台中市研考會主任委員吳皇昇，報告七縣市首長會議平台成果，並由盧秀燕攜手苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣副縣長陳見賢、南投縣秘書長洪瑞智、彰化縣參議田飛鵬、雲林縣參議黃玉霜，及嘉義市參議葉國樑 等七縣市首長代表，共同簽署「低碳宗教場所認證標章」，並一同貼上屬於所屬縣市的徽章，象徵捍衛中台灣空品的決心。

未來凡宗教場所符合低碳認證規定，包括宮廟團拜一炷香、紙錢減量、集中燃燒，推廣遶境使用環保鞭炮，或環保禮炮車，即可獲得以「雙手合十」、「竹苗中彰投雲嘉」為主體設計的低碳認證標章，希望透過公私部門合力改善空氣品質。

盧秀燕表示，中台灣是生活共同體，在交通建設、環境生態及教育文化發展等層面，都緊密結合，七縣市區域治理平台自今年4月成立以來，已完成35項合作案件，從監督中火用煤減排、請求台電編列經費，幫民眾健檢、共同行銷台中購物節等，未來將持續深化合作，讓中台灣民眾更幸福。

盧秀燕強調，因為空污治理不是單個縣市可以單打獨鬥，因此，七縣市明年共同成立「空污治理專案辦公室」，平常可以進行磋商討論，讓空污治理更有效率，也展現七個縣市首長的決心。

彰化縣參議田飛鵬指出，彰化相當支持該平台擴大推動「低碳宗教場所認證標章」，彰化有很多古蹟、寺廟，若每間寺廟都能響應，將能對空品產生極大效益。

苗栗縣副縣長鄧桂菊認為，不能讓空污影響民眾的生活品質，七縣市藉著中台灣區域治理平台，結合七縣市之力，盤點資源，共同合作推動後，中台灣空氣品質會更好。

新竹縣副縣長陳見賢說，因在中部區域平台，提出請求鄰近縣市，協助解決新竹堆置垃圾的問題，已獲得圓滿的解決，顯見區域合作有其重要性。

南投縣秘書長洪瑞智指出，中台灣所占面積與人口，在全台是相當可觀，而南投縣宗廟數量，若除以人口數，宗廟密度是全台第一。因為有這樣的平台，大家可以合作推動維護空品，共同為中台灣人民的健康努力。

(工商 )