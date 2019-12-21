賴清德（右2）強調陳秀寶十年縣議員問政服務深入基層，參選政見切合選民期待與地方需求，是最適合進軍國會的優秀人選。（謝瓊雲攝）

立委柯呈枋（右7）昨成立鹿港區聯合競總，鹿港鎮里長聯誼會的里長們聯合送他「馬到成功」，由會長、山崙里里長吳順和（右8）代表送匾。（謝瓊雲攝）

柯呈枋鹿港福興聯合競總成立，眾多支持者到場力挺，柯呈枋全場逐一握手致意表達感謝。（謝瓊雲攝）

彰化縣民進黨立委候選人陳秀寶，21日晚間舉辦台灣群英會、抗中保台音樂會，除了邀請歌手現場，副總統候選人賴清德、交通部長林佳龍和游錫堃都專程到場力挺；立委柯呈枋則成立鹿港、福興聯合競總，強調上任9個多月來服務受到地方肯定，最接地氣。

音樂晚會請來台南市議員陳怡珍擔綱主持，知名歌手沈文程、黃思婷、張蓉蓉和潘芳烈樂團輪番上台演出，強調唱出台灣人的心聲；陳秀寶表示，參選以來勤走基層爭取支持，一路緊追對手，目前差距已經十分接近，呼籲支持者全力相挺。

賴清德表示，過去陳秀寶的父親陳進丁可說是國會大將，爭取台61線西到伸港高架化、彰濱第二條聯絡道等交通建設不遺餘力，問政很有氣魄；陳秀寶十年議員任內深入基層，問政專業深受基層肯定，提出政見切合地方需求，是最適合進軍國會為民服務的人選。

柯呈枋鹿港鎮、福興鄉聯合競選總部成立大會，彰化縣長王惠美、前議長謝式穀、鹿港鎮長許志宏、縣議員凃淑媚與線黨部主委張曼莉都到場，里長聯誼會還聯合送上「馬到成功」賀匾，預祝他高票連任，氣勢強強滾。

柯呈枋強調，過去9個月來，登錄在案且完成的選民服務案件，總計逾1200件，他有能力、會做事，相信選民都看得見、也認同，會全力支持他連任。

彰化縣第一選區為藍綠對決激戰區，黨中央大咖接連為陳秀寶輔選站台，明天一早還將有陳菊陪同車隊掃街；韓國於全國競總主委朱立倫也將到彰化走透透為柯呈枋及其他3人助選，互別苗頭。

(中時 )