挺韓／罷韓遊行21日同時在高雄登場，前者由國民黨總統候選人韓國瑜陣營發起，並以「南方崛起 高雄光榮週年慶」為主題，為韓任高雄市長一週年定調。本報對此舉辦網路投票「請問你認同『高雄光榮』或『光復高雄』的遊行主張？」截稿為止，3181人都投「高雄光榮」，高達95.21%。

本報所作的網路投票「請問你認同『高雄光榮』或『光復高雄』的遊行主張？」至截稿為止，已有3千多人投票，3181人投「高雄光榮」，達95.21%；132人投「光復高雄」，佔 3.95%；22人則投「都不支持，雙方都不應辦遊行」，佔0.66%；6人則不知道/無意見，佔0.18%。

挺韓／罷韓遊行同時在高雄登場，韓也在臉書表示此遊行請大家放下仇恨，共同來感受港都的美好。罷韓團體則主張韓國瑜不應背棄對高雄市民的承諾去選總統，表示要「光復高雄」、罷免韓國瑜。但也有批評者指，難道高雄是民進黨的嗎，否則為何要「光復高雄」？

(中時電子報)