馬英九人氣不減，不少民眾、攤商要求和馬握手。（許家寧攝）

不少民眾要求與馬英九自拍合影，人氣不減。（許家寧攝）

馬英九與滷肉飯攤商握手。（許家寧攝）

前總統馬英九今缺席高雄挺韓大遊行，今仍依照既定行程至新北、桃園輔選，晚上他到基隆陪同立委候選人宋瑋莉在基隆廟口掃街，小馬哥人氣不減，一路上有許多熱情民眾尾隨簇擁，馬英九高喊支持宋瑋莉，讓基隆大賺錢、賺大錢、錢大賺！

馬英九晚上抵達基隆廟口，陪著宋瑋莉先赴奠濟宮參拜，然後從仁三路一路掃至愛四路，攤商與支持者興奮高呼「總統好！」馬英九以台語向鄉親拜票，呼籲「2020選2就贏」，也讓宋瑋莉到立法院爭取權益，讓基隆發展得更好，「大賺錢、賺大錢、錢大賺。」

馬英九也當場有獎徵答，先問奠濟宮祭祀神明是誰，有民眾搶答開漳聖王，馬又追問神明本名？是哪一個朝代官員？見民眾紛紛答對，讓馬誇讚基隆人很有學問，強調參拜時應了解廟的歷史文化，台灣的廟十間有9間半從大陸分靈過來，與中華文化息息相關。

馬英九高呼宋瑋莉凍蒜、國民黨勝利，國民黨市黨部主委黃希賢則帶著前市長張通榮、前立委謝國樑、前移民署長謝立功以及市議會黨團議員林沛祥等人齊呼「韓進總統府、宋進立法院」，利用拜票歇腳機會，馬也趁機品嘗刈包、豆花等小吃。

(中時 )