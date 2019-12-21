美陸爆發貿易戰，澳洲威爾德山（Mount Weld）礦場的業主萊納斯公司（Lynas Corp.）坐收漁利，因為威爾德山礦場號稱蘊藏世界上最大的稀土礦藏之一。大陸暗示可能限制對美國出口稀土，使得萊納斯股價飆漲。

萊納斯可說是稀土行業中唯一蓬勃發展的非大陸企業，今年股價已飆漲53%。萊納斯傳出有意在美國興建稀土處理設施，上周股價暴漲19％。

從智慧型手機到武器系統，每樣東西的零組件都少不了稀土。生產電動車、風力渦輪機發動機的磁鐵、電腦和其他消費性產品的磁鐵裡都含有稀土。部分軍事裝備如噴射發動機、飛彈導向系統、衛星和雷射也需要稀土。

2010年大陸與日本之間爆發釣魚台列嶼的領土爭議後，北京聲稱基於環保考量，限制對日本的稀土出口。

日本為了確保稀土的供應，決定投資萊納斯在2001年向英澳合資礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）購得的威爾德山礦場。日本貿易公司雙日控股（Sojitz）在日本政府資助下，簽訂2億5000萬美元（約新台幣75億元）的供應合約，取得在威爾德山礦場開採的稀土。當時的萊納斯執行主席柯蒂斯曾說：「中國政府惠我良多。」

日本的投資則使萊納斯能夠開發自己的礦場，並且在馬來西亞獲得穩定水電供應的處理設施，萊納斯因此大發利市。

(中時 )