立委林德福為了公益不遺餘力，特別為「我愛雙和-歡樂聖誕 愛心捐血」活動代言，號召雙和民眾一起捲袖熱心捐血、做公益。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

天氣冷了，讓捐血的人也減少，越接近農曆年節血庫的儲存量開始亮起紅燈，不足7天的存量。立法委員林德福接到台北捐血中心的通知，表示目前血庫缺少O型及AB型的血液希望委員能夠再次號召雙和鄉親愛心捐血。

林德福為了公益不遺餘力，特別為「我愛雙和-歡樂聖誕 愛心捐血」活動代言，號召雙和民眾一起捲袖熱心捐血、做公益，能夠一解血庫缺血之急。

主辦單位新北市觀光市場發展協會理事長彭啟唐也準備了捐血感恩禮來感謝參與熱心捐血的民眾，也特別邀請永和區得和警友站的義工朋友一同愛心捐血。除了捐血之外，現場還特別安排了拍照上傳FB送好禮，希望透過民眾照片分享來響應愛心捐血。還有聖誕祈福卡送好禮，民眾只要寫下祈福心願就可獲得精美造型鉛筆，也吸引到了許多民眾的共襄盛舉。

中嘉新視波有線電視董事長陳煥鵬表示，感動林委員在選舉期間還熱心做公益活動，也希望能透過在地媒體力量一起呼籲，讓更多的民眾能夠參與，發揮愛心捐血一袋救人一命。

(中時 )