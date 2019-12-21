金鐘迷你劇視后温貞菱在描繪媒體業生態的寫實劇《鏡子森林》飾演女明星，劇中她和女密友從圖書館門口一路被跟拍到港邊，接著在車上擁吻，飾演攝影記者的林柏宏，為捕捉2人親密畫面，不擇手段直接堵在車前拍攝，温貞菱氣得下車嗆「你哪一間報社的？」又嗆聲「公眾人物難道就沒有隱私權嗎？」

劇中的台詞寫道：「你是公眾人物，媒體記者為什麼不能跟拍？」温貞菱戲裡把墨鏡摘下直言「我知道你們想看到我痛哭、懊悔、或是痛苦的道歉，難道記者跑到我的車窗前拍攝我的生活，這不是一種暴力嗎？公眾人物難道就沒有隱私權嗎？媒體對任何人使用暴力，這樣真的是可以的嗎？」

温貞菱表示，她飾演的角色選擇隱瞞是一種自我防衛方式，「但在沒有傷害任何人情況下，為何必須被大眾指責、背負罵名，這是我當時拍攝時所思考的」，也認為「多數時候沒有人在乎真相，比較願意相信片面的文字與圖片來加以導向，這樣的心與思想是狹隘的、是無形中帶給人傷害的」。

戲如人生，温貞菱有感而發說：「至今我仍深切的希望留一點空間給被報導的任何人，而非加入流言之中加劇傷害，現今需要承受這些的公眾人物也都很讓人心疼；媒體有揭露真相並讓民眾了解事實的能力，是一支筆還是一把刀，取決於自己」。《鏡子森林》公視每週六晚間９點播出2集，民視每週日晚間10點播出，另有龍華偶像台與四季線上影視、LINE TV、KKTV、friDay等網路平台。

林柏宏飾演攝影記者。

(中時 )