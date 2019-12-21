方泂鑌聖誔獻聲送愛！鍾愛漫威英雄鋼鐵人有原因 21:012019/12/21 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿鑌今晚在信義威秀開唱。（尤嬿妮攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 方泂鑌21日與師弟張懷顥獻聲公益，於「聖誕好事集」公益音樂會上合唱甜蜜情歌〈你儂我儂〉，阿鑌更溫暖獻唱〈一千個晚安〉，為「小胖威利病友關懷協會」送愛，並與粉絲提前過節！聖誕節即將來臨，阿鑌每逢過節都會收到粉絲送的鋼鐵人周邊禮物，特別喜歡漫威漫畫中超級英雄鋼鐵人的他，家裡放滿相關玩具、商品，顛覆他暖男形象，阿鑌笑說：「我覺得主角在自己家裡就研發出鋼鐵人，就像音樂人在有限空間裡做出好聽的歌，所以特別吸引我。」 阿鑌今晚在信義威秀開唱。（尤嬿妮攝） 阿鑌今晚在信義威秀開唱。（尤嬿妮攝） (中時 ) #方泂鑌 也許您會感興趣 推薦閱讀 方泂鑌合體張懷顥獻第一次！甜誇學子「人如校名」有文化 00:502019/12/18 娛樂 影片／方泂鑌、張懷顥首唱文化大學 12:062019/12/18 娛樂 張懷顥聖誕獻愛病友！從小愛表演預計明年發片 20:372019/12/21 娛樂 娛樂熱門新聞 陳揮文豁出去了 大膽預測韓、蔡票數是這樣 - 娛樂 高以翔無緣岳父開腔：很想念大男孩…一張背影圖令人鼻酸 - 娛樂 陳揮文心疼韓冰 爆「某人」缺德行徑 - 新聞 13岁女儿超模气场再现 小S：她脸虽高级，但本人很... - 娱乐 女星黑紗透圓乳、高衩露該邊 問聖誕節意義網歪樓 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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