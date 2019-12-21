方泂鑌21日與師弟張懷顥獻聲公益，於「聖誕好事集」公益音樂會上合唱甜蜜情歌〈你儂我儂〉，阿鑌更溫暖獻唱〈一千個晚安〉，為「小胖威利病友關懷協會」送愛，並與粉絲提前過節！聖誕節即將來臨，阿鑌每逢過節都會收到粉絲送的鋼鐵人周邊禮物，特別喜歡漫威漫畫中超級英雄鋼鐵人的他，家裡放滿相關玩具、商品，顛覆他暖男形象，阿鑌笑說：「我覺得主角在自己家裡就研發出鋼鐵人，就像音樂人在有限空間裡做出好聽的歌，所以特別吸引我。」

阿鑌今晚在信義威秀開唱。（尤嬿妮攝）

阿鑌今晚在信義威秀開唱。（尤嬿妮攝）

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